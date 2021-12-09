السفارة الأمريكية : نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة في دارفور





أعربت السفارة الأمريكية في الخرطوم عن قلقها إزاء وقوع أعمال عنف مؤخراً في دارفور و غرب و جنوب كردفان.

و دعت السفارة في بيان اطلع عليه “باج نيوز” الخميس إلى وقف العنف بشكل فوري حيث قالت : “تشعر السفارة الأمريكية بقلق بالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة في دارفور ، وغرب وجنوب كردفان، حيث قُتل العشرات ونزح الآلاف من ديارهم في تعارض مباشر مع تطلعات اتفاقية جوبا للسلام. ندعو إلى وقف العنف بشكل فوري ، ونحث الحكومة السودانية وشركائها من بين الموقعين على إتفاقية جوبا للسلام، على وضع خُطط فعالة تضمن حماية المدنيين”.

باج نيوز