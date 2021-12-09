الفاتح عروة يُرحِّب بمسعى استحواذ (دال) على (زين) السودان





في أول تعليق له على خبر العرض الذي تقدمت به شركة (انفكتس) إحدى شركات مجموعة (دال)؛ لشراء كامل حصة زين الكويتية في زين السودان والشركة الكويتية القابضة، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لعمليات أفريقيا الفريق طيار الفاتح عروة؛ إن عمليات الاستحواذ الكلي أو الجزئي للشركات شيءٌ طبيعيٌّ في عالم الأعمال, وقد سبق لشركة عمانتل العمانية أن اشترت حصة كبيرة في مجموعة زين الكويتية تستحوذ عليها حتى الآن، كما تملك مجموعة زين الكويتية حصة في إحدى شركات الاتصالات بالمغرب.

وأشار عروة إلى أن هذا الاستحواذ إن تم هو أمر إيجابي للغاية كونه يشجع المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في البلاد, كما ان مثل هذه العمليات تبعث رسائل اطمئنان بأن بيئة الاستثمارات في السودان صحية ومواتية.

وقال عروة إنه من الأولى أن يتصدّر هذا الأمر رأس المال الوطني الخالص أو بالشراكة مع رأسمال خارجي.

وختم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لعمليات زين في أفريقيا قائلاً: إن الأمر يتوقف في النهاية على نتيجة الفحص النافي للجهالة وتقديم العرض النهائي الملزم, هذا إلى جانب مُوافقة الجهات المنظمة في السودان.

الخرطوم: متابعات السوداني