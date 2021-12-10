إجازة موازنة النيل الأبيض بأكثر من 4 مليارات جنيه





أجاز مجلس حكومة النيل الأبيض ،موازنة العام ٢٠٢٢ بتكلفة كلية تقدر باثنين وثلاثين مليارًا وخمسمائة مليون جنيه بنسبة زيادة 64٪عن العام المالي الحالي.

وقال مديرعام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية عمر محمد إبراهيم إن الموازنة تأتي وفق الموجهات العامه لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ومعنية بسبل كسب العيش المستدام والاهتمام بمعاش الناس وخلق فرص تشغيل للشباب بالولاية ومستصحبة معها المتغيرات السياسية والاقتصادية بالبلاد .

واضاف :”تضع الموازنة في أولوياتها استدامة الموارد الذاتية للولاية والمساهمة في إنفاذ المشروعات الخدمية والتنموية” وذلك بالتركيز على مشروعات الصحة والتعليم والمياه والطرق والكهرباء إلى جانب العمل على خفض معدلات الفقر .

السوداني