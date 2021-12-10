وزير الثروة الحيوانية يبحث تحديات قطاع الرعاة بشرق دارفور





التقى وزير الثروة الحيوانية الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي بمقر الوزارة الخميس بحضور وكيل الوزارة دكتور الأمير جعفر ومستشار الوزير دكتور محمد زكريا وفد ممثلي الرعاة بولاية شرق دارفور. واستعرض اللقاء التحديات التي تواجه القطاع الرعوي بمحلية بحر العرب خاصة الخدمات البيطرية وفتح المسارات وتأهيل مركز أبحاث الغزالة جازوت والإرشادات التعليمية للرحل وإقامة المشاريع التنموية التي تساهم في إستقرار وتوطين الرحل .

وقال الوزير وفق ( سونا) إن قطاع الثروة الحيوانية يساهم كثيراً في الاقتصاد القومي وهناك تحديات أثرت علي تطويره منها ، تقاطعات القوانين المنظمة للعمل بين المركز والولايات ،والتي أدت الي تأخير تنفيذ عدد من المشاريع مؤكدا سعي الوزارة إلى حل القضايا العالقة وتنفيذ العديد من المشاريع بالولاية والاستفادة من الثروة الحيوانية وتصنيع منتجاتها بالاستفادة من القيمة المضافة ، مشيرا إلى إقامة مسلخ بمواصفات حديثة في الضعين مع توفير الخدمات المصاحبة كالنقل ،مؤكدا على تأهيل مركز أبحاث غزالة جاوزت.

من جانبه أكد د. الأمير جعفر سعد وكيل الوزارة ، إهتمام الوزارة بمشاكل القطاع الرعوي ببحر العرب، موضحا أن الولاية تم إختيارها ضمن الولايات للعمل ببرنامج مشروع المسح الوبائي الخاص بدعم سبل العيش للرعاة وأصحاب الحيازات الصغيرة، والتي بلغت كلفته 9 ملايين يورو التي تنفذه المنظمة الدولية للتنمية الزراعية (إيفاد).

وأكد علي توفير الخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الحيوان العابرة للحدود والرقابة علي حركة الحيوان بين السودان السودان وجنوب السودان . وقال د. الأمير إنه سيتم إقامة ورشة وملتقى جامع مع الرعاة الرحل لمناقشة كافة القضايا الخدمية التي تواجههم بالولاية.

تجدر الإشارة إلى شرق دارفور إحدى الولايات التي تذخر بإنتاج الثروة الحيوانية ، وتمد وتدعم الاسواق المحلية والدولية.

كوش نيوز