إرتفاع حالات كورونا بولاية سنار منذ بداية الموجة الرابعة





إرتفعت حالات الإصابة بكورونا بولاية سنار الى (٩١)حالة إصابة مؤكدة في الفتره من 15 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر الحالي.

أعلن ذلك وفق (سونا) دكتور عبد الناصر علي حسن مدير عام وزارة الصحة بسنار داعيا المواطنين لإتباع الإحترازات الصحية خاصة التباعد محذرا المواطنين من خطورة التجمعات والزحام .

من جهتها أكدت مواهب قسم الله مدير إدارة الطوارئ والتصدى للأوبئه بوزارة الصحة بسنار ان الحالات المسجلة منها (٤٢) حالة بمحلية سنار و(١٥) حالة بمحلية سنجه و(٨) حالات بمحلية السوكي و(٤) حالات بمحلية الدندر و(١٦) حالة بمحلية شرق سنار و(٣) حالات بمحلية أبو حجار و(٣) حالات بمحلية الدالي والمزموم وأشارت إلى أن هناك (٢٤) حالة شفاء و(١٦) حالة وفاة و (٣٩) حالة بالعزل المنزلي و(١٨) حالة بمركز العزل الصحي بسنار من جملة تراكمي الاصابات.

من جهته شدد محمد حسن البدري مدير تعزيز الصحة بصحة سنارعلى ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي داعيا الي الحد من التجمعات و الذهاب لأقرب مؤسسة صحية عند ظهور أي أعراض.

كوش نيوز