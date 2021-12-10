المريخ يوضح تفاصيل معسكر القاهرة





أكد محمد سيد أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المريخ، أن الترتيبات الخاصة بسفر فريق كرة القدم إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر تحضيري، قد اكتملت.

وقال سيد أحمد لكووورة أمس: “بعثة فريق كرة القدم بالمريخ سوف تغادر الجمعة إلى العاصمة المصرية القاهرة، وسوف يرأس البعثة المدير الرياضي ونائب الرئيس للشئون الرياضية الكابتن عادل أبو جريشة”.

وأضاف نائب رئيس نادي المريخ، أن أبو جريشة سوف يتوجه إلى القاهرة من مقر إقامته بدولة الإمارات، وبمعيته المدير الفني الجديد، البرازيلي ليوناردو نيفا، ومدرب الأحمال الأجنبي أيضا.

وسيكون معسكر القاهرة هو نقطة البداية لمشوار المدرب البرازيلي مع الفريق الأحمر، استعدادا للارتباطات المقبلة.

وزاد سيد أحمد أن مدة معسكر القاهرة تبلغ 3 أسابيع، ويبلغ حجم البعثة 38 فردا.

السوداني