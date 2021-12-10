مجلس سوداكال يتمسك بغارزيتو.. ويحذر ليو نيفا





أصدر مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة آدم سوداكال، أمس، بيانا تمسك فيه بالمدير الفني الفرنسي دييجو غارزيتو، كما حذر خلاله من التعامل مع المدرب البرازيلي ليو نيفا.

وجاء في بيان مجلس المريخ برئاسة سوداكال: “إلى جمهور المريخ العظيم وإلى كافة المهتمين بالشأن الرياضي والمريخي على وجه الخصوص نود أن نوضح ونؤكد لكم أن مدرب المريخ لا يزال وسيظل هو الفرنسي دييجو غارزيتو ونجله أنطونيو غارزيتو”.

وأضاف: “نحذر من جانبنا المدرب البرازيلي ليو نيفا الذي تم تداول اسمه مؤخرا بالارتباط بالمريخ من خلال التحركات التي يقوم بها حازم مصطفى الذي ليس لديه أي ارتباط بالنادي بعد أن أسقطت الجمعية العمومية غير العادية للمريخ بتاريخ 31 يوليو 2021 عضويته هو وآخرين.

وزاد:”نؤكد أن هذا التوضيح بمثابة تحذير للمدرب البرازيلي ليو نيفا، مؤكدين أن المريخ في حل عن أي خطوات أو أي اتفاق يتم إبرامه مع المدرب المذكور.

وأتم: “من جانبنا نجدد الثقة في المدرب الفرنسي القدير دييجو غارزيتو الذي قاد المريخ بكل إخلاص واقتدار لبلوغ مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، ونؤكد أنه سيظل هو مدرب المريخ وأن لا مكان للبرازيلي ليو نيفا في نادي المريخ”.

السوداني