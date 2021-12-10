بعثة المنتخب تعود للبلاد و تخلف أطهر و أبو عاقلة





عادت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الخرطوم فجر اليوم “الجمعة”.

يأتي ذلك بعد أن فشل المنتخب في التأهل للدور ربع النهائي من كأس العربFIFA قطر 2021.

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و قال الاتحاد العام للكرة عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الثنائي أبوعاقلة عبدالله و أطهر الطاهر تخلفا عن العودة مع البعثة موضحاً : “حيث أكمل الاتحاد القطري ترتيبات خضوع الثنائي لفترة علاج بعد اصابة أبوعاقلة بقطع في الرباط الصليبي و معاناة أطهر من تمزق العضلة الخلفية”

باج نيوز