رياضية
بعثة المنتخب تعود للبلاد و تخلف أطهر و أبو عاقلة
عادت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الخرطوم فجر اليوم “الجمعة”.
يأتي ذلك بعد أن فشل المنتخب في التأهل للدور ربع النهائي من كأس العربFIFA قطر 2021.
و قال الاتحاد العام للكرة عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الثنائي أبوعاقلة عبدالله و أطهر الطاهر تخلفا عن العودة مع البعثة موضحاً : “حيث أكمل الاتحاد القطري ترتيبات خضوع الثنائي لفترة علاج بعد اصابة أبوعاقلة بقطع في الرباط الصليبي و معاناة أطهر من تمزق العضلة الخلفية”
باج نيوز