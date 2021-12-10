“كاف” يثبّت موعد ومكان السوبر الإفريقي





ثبّت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي المقررة في قطر والتي ستجمع الأهلي المصري بنظيره الرجاء المغربي.

وقرّر الاتحاد الإفريقي أن تكون المباراة على أرض استاد أحمد بن علي – أم الأفاعي (أحد الملاعب المستضيفة لكأس العالم)، في الثاني والعشرين من ديسمبر الحالي.

ويخوض الأهلي المواجهة بصفته بطلاً لدوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء بطل الكونفيدرالية.

وتوّج الأهلي بلقب النسخة الفائتة من البطولة بفوزه على نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت في قطر أيضاً.

باج نيوز