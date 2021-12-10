القبائل العربية تطالب حكومة السودان بالتدخل لوقف عمليات الإبادة التي تُمارس ضدها بدارفور





طالبت القبائل العربية بولايات دارفور، حكومة الفترة الانتقالية والمنظمات الوطنية والدولية بالتدخُّل لوقف عمليات الإبادة التي تُمارس ضد المكون العربي بدارفور.

ودفعت القبائل العربية بولايات دارفور بمذكرة إلى مجلسي السيادة والوزراء وحكومة إقليم دارفور، تحوي مطالب تتمثل في تشكيل لجنة تحقيق وطنية مُستقلة إزاء الانتهاكات المتكررة والممنهجة ضد المكون العربي.

كما طالبت حكومة الفترة الانتقالية بتوفير حماية للعرب الرُّحّل من اعتداءات الحركات المسلحة المُوقّعة وغير المُوقّعة على السلام والمليشيات القبلية المتفلتة والمليشيات العابرة للحدود خاصةً من دولة تشاد.

ودعت في مذكرتها المنظمات الوطنية والدولية العاملة في البلاد إلى تقديم المُساعدات الإنسانية للمتأثرين بالأحداث من العرب الرُّحّل.

وطالبت الحكومة الانتقالية بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية وجمع السلاح من المُواطنين والمليشيات.

كما طالبت الحكومة المركزية وحكومة الإقليم وولاة الولايات بإخراج قوات الحركات المُوقِّعة على السلام من المُدن الرئيسية إلى مناطق تمركزها وفقاً لما هو منصوصٌ عليه في اتفاق جوبا لسلام السودان، ودعت إلى إخراج عناصر الحركات المُسلّحة من معسكرات النازحين.

الخرطوم- الصيحة