قطر تتأهل لنصف نهائى كأس العرب بعد الفوز على الإمارات بخماسية نظيفة





تمكن منتخب قطر من اكتساح شقيقه منتخب الإمارات، بخماسية نظيفة، يوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العرب 2021.

افتتح أكرم عفيفي التسجيل لمصلحة المنتخب القطري بعد مرور 6 دقائق فقط من بداية المباراة.

وعزز المعز علي التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 من علامة الجزاء.

وعاد بوعلام خوخي ليعزز تقدم منتخب قطر بالهدف الثالث، من علامة الجزاء مرة أخرى فى الدقيقة 36.

وفى الدقيقة 44 أحرز عبد العزيز حاتم الهدف الرابع بعد تسديدة صاروخية لم يستطع حارس الإمارات إلا مشاهدتها وهي تدخل الشباك.

وسجل المعز على الهدف الخامس لقطر في شباك الإمارات في الوقت بدلًا من الضائع، من استلام ومتابعة لعرضية داخل منطقة الجزاء.

وخلال الشوط الثاني من تسجيل أي أهداف، لتبقى النتيجة كما هي، وينتهي اللقاء بتأهل قطر إلى نصف نهائي كأس العرب.

وسيواجه منتخب قطر فى نصف النهائى من كأس العرب الفائز من مباراة منتخبي المغرب والجزائر والتي ستقام يوم السبت الساعة التاسعة مساءً.

كريم السعدني

الاهرام