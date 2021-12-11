الهلال يواجه الإنتاج الحربي ويواصل تدريباته على فترتين





من المُنتظر أن يبدأ الجهاز الفني للهلال اليوم السبت ووفق البرنامج الموضوع من قِبل الجهاز الفني بالهلال مبارياته الودية التي ستبدأ بفريق الإنتاج الحربي, على أن يدرس الجهاز الفني الخيار الثاني من بين 3 مباريات ودية تقرّر أن يخوضها الفريق في معسكره الإعدادي بالقاهرة.

هذا وواصل الجهاز الفني للهلال في تدريباته وبرنامجه الإعدادي الذي وضعه المدير الفني للهلال قبيل السفر إلى القاهرة وسط اهتمام من قبل مجلس الإدارة, الذي أجرى اتصالاً بالبعثة, مطمئناً على وضعها هناك، هذا وقد وصلت بعثة الهلال إلى القاهرة، نهاية الأسبوع الماضي لإقامة معسكر إعدادي لمدة اسبوعين، استعداداً لخوض مباريات مجموعات كأس الأندية الأبطال والموسم الجديد من الدوري الذي لم يحدد بعد.

إلى ذلك, تقرّر أن يتدرّب الفريق على فترتين صباحاً ومساءً على صالة الجمانيزيوم بمقره في فندق حرس الحدود, وعصراً على الملعب الملحق.

صحيفة الصيحة