تضارُب واختلاف آراء (كاف) يُجدِّد المخاوف حول قيام أمم أفريقيا بالكاميرون في موعدها





أوضحت مصادر صحفية بحسب ما رشح في المواقع الإخبارية الأسبوع الماضي، أنّه لم يتمّ تقديم أو تغيير موعد افتتاح الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون من قبل (كاف)، وأشارت إلى أنّ هناك لجنة تفتيش تصل الكاميرون خلال ساعات بقيادة فيرون أومبا سكرتير عام (كاف) للوقوف على جاهزية الكاميرون, حيث ما زال الاتحاد متخوّفاً من جاهزية الملاعب, الى جانب الجوانب الاحترازية الخاصة بانتشار وباء كورونا.

هذا وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الخميس، عن الموعد النهائي لإقامة النسخة ـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل.

ونشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) عبر موقعه الرسمي الخميس، تفاصيل إقامة البطولة في الكاميرون، حيث تقام المباراة الافتتاحية يوم 9 يناير المقبل أي بعد شهر من اليوم، وتستمر المنافسات حتى موعد المباراة النهائية يوم 6 فبراير 2022م، هذا وواجهت بطولة الأمم الأفريقية “الكاميرون 2021م” عدة عقبات لإقامتها، حيث كان من المفترض تنظيمها في عام 2019م, لكن انتقلت البطولة إلى مصر، في ظل عدم اكتمال أعمال الإنشاء في الملاعب الكاميرونية وتسبّب وباء كورونا في تأجيل البطولة من عام 2021م إلى مطلع 2022م، ليستقر (كاف) على الموعد النهائي المُعلن اليوم، بعد أنباء ترددت مؤخراً عن إمكانية تأجيلها مرة أخرى.

وفى وقتٍ سابقٍ, أعرب (كاف) عن مخاوفه بشأن الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، لكنه أشار إلى أن البطولة القارية ليست مهددة بالنقل إلى بلد آخر.

وقال أمين عام (كاف) فيرون موسينغو أومبا في رسالة إلكترونية إلى اللجنة المنظمة في الكاميرون، اطلعت عليها “فرانس برس”: “أنا مُستاءٌ لأنه تبيّن لي أنه بعد زيارات عدة قام بها رئيس الاتحاد ونائبه والأمين العام لكاف، فإن الوعود لم تُنفّذ, لكن رغم هذه المخاوف، فإن مسؤولاً رفيع المُستوى في الاتحاد القاري نفى لـ”فرانس برس” أن تؤدي الأمور إلى عدم تنظيم البطولة في الكاميرون، وقال: “كلا، كلا. إنها أخبار كاذبة.

ويبدو أن عدم رضاء (كاف) يتعلّق بجوانب الملعب الجديد في ياوندي الواقع في منطقة أولمبه، الذي سيحتضن المباراتين الافتتاحية والختامية للبطولة, وأضاف البريد الإلكتروني لموسينغو أومبا المرسل في 17 نوفمبر الماضي فيما يتعلق بملعب أولمبه، “ليكون معلوماً لديكم. إذا لم تتم تسوية الأمور من الآن وحتى 30 نوفمبر 2021، فإنّ المباراة الافتتاحية ستُقام في مكان آخر. لقد اتّخذنا تدابير في هذا الشأن لكن سيكون الأمر مؤسفاً للجنة المنظمة و(كاف) والكاميرون” في حال تم ذلك, كما أعرب الاتحاد القاري عن مخاوفه من البروتوكول الصحي المُعتمد من أجل الدخول إلى الملعب أو التعاقد مع المُتطوِّعين.

وحول الملاعب التي ستستضيف الأمم الأفريقية بالكاميرون, رد رئيس اللجنة المنظمة مويل كومبي على كل نقطة من خلال بريد إلكتروني، وقال “فيما يتعلّق بملعب أولمبه فإنّ الإرادة الصارمة لدولة الكاميرون واللجنة هي احترام التعهُّدات”، لكنه في المقابل أصرّ على أنه “لا مجال على الإطلاق لنقل حفل الافتتاح إلى مكانٍ آخر، ولا يُمكن القبول بهذا الأمر من قبل الحكومة الكاميرونية”, واختتم رئيس اللجنة المنظمة قائلاً: نكرر رغبتنا بشراكة ودية ومُتناغمة مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة.

الخرطوم: معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة