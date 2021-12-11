نموذج للفنانة المُلتزمة صاحبة الخُلق الرفيع: حنان بلوبلو .. تجربةٌ جديرةٌ بالتقدير !!





(1)

في فترة ما شغلت حنان بلوبلو، الناس وأصبحت الفنانة الأولى وتفوقت على كبار الفنانين من حيث اكتساحها للساحة الفنية وتربعها لقمتها لسنين طوال .. وأصبحت هي المغنية المرغوبة في كل الحفلات الجماهيرية والخاصة. لم تبتذل حنان غنائيتها رغم بساطة ما كانت تغنيه من أغنيات تشابه تماماً (الصوت الأنثوي) وكانت كل أغنياتها هي لسان جيل تعبر عن الكثير من المشاعر المكبوتة والمسكوت عنها.. ولعل حنان هي من رسخت وكرست لما يُعرف (بغناء البنات) والذي يمكن اعتباره (تاريخاً) لحقبة مهمة للتاريخ السوداني الثقافي والسياسي والاجتماعي.

(2)

تلك هي حنان الفنانة الملتزمة صاحبة الخُلق الرفيع التي لم يدنس سيرتها القيل والقال وكثرة الترحال لنيجيريا.. فنانة في منتهى الالتزام تجاه قضيتها الفنية والإنسانية. معزة خاصة ومكانة أكثر خصوصية تحتلها حنان في دواخلنا لأنها بتقديري تمثل نموذجا حيّا للفنانة ذات النقاء العالي، وإنها بحق قدوة لكل الأجيال الجديدة لأنها تملك سر الغناء المعافى والعفيف والشفيف.

صحيفة الصيحة