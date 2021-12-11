مزارعون يطالبون برفع السعر التركيزي لقنطار القطن لـ90 ألف جنيه





طالب عدد من المزارعين الحكومة برفع السعر التركيزي لمحصول القطن إلى 90 ألف جنيه .

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق السعر التركيزي لشراء المحصول بقيمة 45 ألف جنيه .

ويقول المزارعون إن السعر لايتناسب مع التكلفة العالية لمدخلات الإنتاج وكلفة حصاد الفدان الواحد التي تتجاوز مبلغ 15 ألف جنيه.

وأكد المزارع كمال أحمد حريز مزارع بالقسم الوسط مكتب الكمر، خلال استطلاع واسع أجرته وكالة الانباء الرسمية، أكد عن عدم رضائه بالسعر التركيزي المعلن من قبل الدولة وذلك بسبب تكلفة مدخلات الإنتاج العالية الأسعار والحصاد الذي يكلف مبالغ باهظة. مبينًا أن ذلك محبط للمزارع وغير مشجع لزراعة القطن في الموسم القادم وتوقع أن تكون 2%، فقط وناشد الجهات المختصة ان تعمل على زيادة السعر التأشيري للقطن ليتوافق مع الأسعار العالمية.

صحيفة السوداني