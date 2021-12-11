الناظر ترك في الأردن





أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، السبت، عن وصول الناظر محمد أحمد محمد الأمين إلى عمّان بالأردن.

وقال المجلس في تعميمٍ صحفي، السبت،”وصل بفضل الله تعالى وحفظه رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الناظر محمد أحمد محمد الأمين ترك إلى عمان بالاردن وكان في استقباله سفير السودان بالأردن”.

وفي الرابع من ديسمبر الجاري، أعلن إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، عن أنّ رئيس المجلس الناظر محمد الأمين ترك بخير، بعد خضوعه إلى عملية كلّلت بالنجاح.

باج نيوز