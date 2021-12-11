“باج نيوز” يكشف..اتحاد كرة القدم السوداني يعيد صلاح أحمد صالح إلى الواجهة





أفادت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز”، أنّ اتحاد كرة القدم السوداني أمنّ على الاستعانة بكلٍ من صلاح أحمد صالح ووليد محمد أحمد لقيادة لجنة التحكيم المركزية.

وقالت ذات المصادر لـ”باج نيوز”، إنّ الاتحاد السوداني لكرة القدم استقرّ بشكلٍ رسميّ على تسمية الثنائي، وإنّ من المقرّر إعلان ذلك في الساعات المقبلة.

ووفقًا لذات المصادر، فإنّ وديدي الفاتح وديدي سيشغل منصب مدير الحكام.

والأحد، يلتئم اتحاد كرة القدم السوداني لبحث عديد من الأجندة المدرجة على طاولته.

وفي الثالث عشر من نوفمبر الماضي، أسفرت الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الكرة عن فوز معتصم جعفر سرّ الختم برئاسة الاتحاد.

باج نيوز