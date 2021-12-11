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تجمّع المهنيين السودانيين يدعو إلى تقديم الانقلابيين للعدالة في محاكم خاصة
دعا تجمّع المهنيين السودانيين إلى إسقاط حكم العسكر والميليشيات المأجورة، وتقديم الانقلابيين والمجرمين للعدالة في محاكم خاصة.
جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، السبت، أطّلع عليه”باج نيوز”.
وشدّد التجمّع على انتزاع السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة للقوى الثورية القاعدية المؤمنة بالتغيير الجذري لإنجاز مهام الانتقال الديمقراطي وتنزيل أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وفق شرعية شعبنا الثورية.
وفي الحادي والعشرين من نوفمبر المنصرم، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتّفاقًا سياسيًا، تضمّن 14 بندًا.
وشمل الاتّفاق عودة حمدوك لرئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
باج نيوز
2 تعليقات
أنتم الذين من المفروض أن يتم جلبكم للعدالة ومحاكمتكم على الجرائم التى إرتكبتُموها ضد السودان وشعبه … أنتم من فجر الأوضاع فى السودان فبعد أن كان أهل السودان يعيشون أعزه فى وطنهم جعلتُموهم أذله وجوعى وفقراء !
عا تجمّع المهنيين السودانيين إلى إسقاط حكم العسكر والميليشيات المأجورة، وتقديم الانقلابيين والمجرمين للعدالة في محاكم خاصة.
التفاصيل هنا: https://www.alnilin.com/13221092. عليه اقترح باسقاط الحكم حته حته حبه حبه اولا المطلبة بابعاد قادة اللجنة الامنية من مجلس السيادة واعادة تكوينة براسه مدنية .تكوين المجلس التشريعي المحكم العليا النيابة العامة .محاكمة قتلة فض الاعتصام .تعطيل الميناء القتل الاشوائي بدارفور وجنوب كردفان تخيص مليونة لكل واحد من الاهداف مع اضافة اهداف او قول رصيد من الاهداف لانجازة .كل الشعب عدا من كان كوزا او فلولا او احزاب الفكة وحركات الفكة المسلحة