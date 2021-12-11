تجمّع المهنيين السودانيين يدعو إلى تقديم الانقلابيين للعدالة في محاكم خاصة





دعا تجمّع المهنيين السودانيين إلى إسقاط حكم العسكر والميليشيات المأجورة، وتقديم الانقلابيين والمجرمين للعدالة في محاكم خاصة.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، السبت، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وشدّد التجمّع على انتزاع السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة للقوى الثورية القاعدية المؤمنة بالتغيير الجذري لإنجاز مهام الانتقال الديمقراطي وتنزيل أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وفق شرعية شعبنا الثورية.

وفي الحادي والعشرين من نوفمبر المنصرم، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتّفاقًا سياسيًا، تضمّن 14 بندًا.

وشمل الاتّفاق عودة حمدوك لرئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي.

باج نيوز