الكشف عن حصيلة صادر الماشية إلى السعودية في ديسمبر





اعلن المدير العام للمحاجر وصحة اللحوم ، علي آدم المدير العام تصدير 24234 الف رأس من الماشية الي المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر بنسبة مناعة تتراوح ما بين 75% الي 96%. .

وقال آدم إنّ هذه الخطوة تأكَيدًا لالتزام بالاتّفاق المشترك بين البلدين الخاصة بالاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أنّ الاستعدادات التي نفذّتها وزارة الثروة الحيوانية لتأهيل البنى التحتية ومواعين الصادر المرتبطة بالمحاجر البيطرية والمعامل للعام المقبل تتماشى مع الاشتراطات الصحية العالمية.

وفي الثاني من ديسمبر الحالي، أعلنت الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي تصدير 23 ألف و494 رأسًا من الماشية إلى المملكة العربية السعودية.

باج نيوز