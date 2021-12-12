شاهد بالصورة: عبارة ثورية في لافتة يحملها طفل تنال إعجاب رواد مواقع التواصل





تداول ناشطون بمنصات التواصل صورة طفل يحمل لافتة مكتوب عليها عبارة ثورية وجهت لأعداء الثورة والثوار اثناء خروجه معهم في أحد المواكب.

وبحسب ماشاهدتت محررة (كوش نيوز) فقد كان الطفل الذي لايتجاوز عمره ال9 سنوات يحمل لافتة كتب عليها ( ليس لديكم رصاص كافٍ لقتل أحلامنا) تلك العبارة حظيت بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وان الذي كان يحملها طفلا تمكنت في دواخله روح الثورة .

ولعل مالفت الإنتباه توضيح لمليونيات ديسمبر التي أصبحت تعاد شهريا في نفس مواعيدها والتي نراها موضحة في أسفل اللافتة التي يحملها الطفل الثائر .

الخرطوم: (كوش نيوز)