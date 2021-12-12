شاهد بالصورة: مرور “102” عاما على هبوط أول طائرة ركاب في الخرطوم





هبطت في الرابع عشر من ديسمبر عام ١٩١٩ أول طائرة ركاب من طراز هيدلي في الخرطوم بقيادة البريطاني آلن كوبهام في طريقها من لندن الي كيب تاون بجنوب أفريقيا وذلك بمناسبة تدشين خط “امبر تن دلتا”، وكان علي متنها ١٤ مصور طبوغرافيا و استقبلهم حاكم السودان اللورد كتشنر.

و كان كتشنر قد استقدم الفرنسي مارك بورب علي متن مونوبلين من القاهرة للخرطوم في ١٦ سبتمبر ١٩١٤ كأول طائرة بريد.

وأحياءا لذكرى مرور ١٠٢ عاما على هبوط أول طائرة ركاب بالخرطوم تنظم سلطة الطيران المدني بالسودان إحتفال رمزي هذا الأسبوع.

الخرطوم:طيران بلدنا