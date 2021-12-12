بعد أن تقدم باستقالته .. ياسر عرمان يتبرع بمُخصصاته لمستشفى طابت الريفي بولاية الجزيرة





طالب المستشار السابق لرئيس الوزراء ياسر عرمان مكتب حمدوك بتوجيه أي مخصصات تتبع لمستشفى (طابت) الريفي بولاية الجزيرة وأوضح عرمان أنه حتى استقالته من منصب المستشار السياسي لرئيس الوزاء لم يتقاضى أي راتب أو مقابل من الحكومة.

وكان قد دفع عرمان باستقالته لحمدوك ليل أمس (السبت) في رسالة طويلة أوضح فيها العديد من التفاصيل.

وأكد عرمان أنه طوال فترة أدائه لمهامه كمستشار سياسي كان يستخدم سيارته الخاصة و لم يستخدم أي سيارة حكومية فيما عدا أربعة أيام ، وأوضوح أنه اعتذر عن السكن في المنزل الحكومي بحي المطار ، وأشار إلى أنه لا زال يقطن في منزله الشخصي.

و قال “كذلك اعتذرت عن استلام السيارات الحكومية التي يتيحها لي موقعي، مفضلاً السكن على حسابي الخاص واستخدام سيارتي الخاصة كما أنني لم أتقاضى أي مرتب شهري أو أي أجر طوال فترة أدائي لمهامي”، وأضاف “سوف أتصل بمكتب رئيس الوزراء للتبرع بأي مخصصات تخصني لمستشفى ــ طابت ــ الريفي بولاية الجزيرة”.

و في ختام رسالته قال عرمان في خطاب مباشر لحمدوك “أعتذر عن أي مضايقة شخصية سببتها لك في أثناء أداء واجباتي واعتز بالآراء التي عبَّرت عنها بكل صراحة وصدق مع أمنياتي الطيبة لك ولأسرتك وأتمنى أن لا ينقطع حبل الود بيننا مهما تباينت المواقف حول الشأن العام”.

باج نيوز