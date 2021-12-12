بعد أن تقدم باستقالته .. ياسر عرمان يتبرع بمُخصصاته لمستشفى طابت الريفي بولاية الجزيرة
طالب المستشار السابق لرئيس الوزراء ياسر عرمان مكتب حمدوك بتوجيه أي مخصصات تتبع لمستشفى (طابت) الريفي بولاية الجزيرة وأوضح عرمان أنه حتى استقالته من منصب المستشار السياسي لرئيس الوزاء لم يتقاضى أي راتب أو مقابل من الحكومة.
وكان قد دفع عرمان باستقالته لحمدوك ليل أمس (السبت) في رسالة طويلة أوضح فيها العديد من التفاصيل.
وأكد عرمان أنه طوال فترة أدائه لمهامه كمستشار سياسي كان يستخدم سيارته الخاصة و لم يستخدم أي سيارة حكومية فيما عدا أربعة أيام ، وأوضوح أنه اعتذر عن السكن في المنزل الحكومي بحي المطار ، وأشار إلى أنه لا زال يقطن في منزله الشخصي.
و قال “كذلك اعتذرت عن استلام السيارات الحكومية التي يتيحها لي موقعي، مفضلاً السكن على حسابي الخاص واستخدام سيارتي الخاصة كما أنني لم أتقاضى أي مرتب شهري أو أي أجر طوال فترة أدائي لمهامي”، وأضاف “سوف أتصل بمكتب رئيس الوزراء للتبرع بأي مخصصات تخصني لمستشفى ــ طابت ــ الريفي بولاية الجزيرة”.
و في ختام رسالته قال عرمان في خطاب مباشر لحمدوك “أعتذر عن أي مضايقة شخصية سببتها لك في أثناء أداء واجباتي واعتز بالآراء التي عبَّرت عنها بكل صراحة وصدق مع أمنياتي الطيبة لك ولأسرتك وأتمنى أن لا ينقطع حبل الود بيننا مهما تباينت المواقف حول الشأن العام”.
باج نيوز
5 تعليقات
مخصصاتك لا تكفي لعلاج مصاب واحد من مصابي حرب الجنوب التي كنت من اشعلها ووقف وراؤها وبارك رفع السلاح ضد الوطن ….. يحب محاكمة كل من رفع السلاح او ايد ذلك والبذات امثال عرمان الذين يرفضون المصالحة الشاملة ويتحدثون عن جرائم طرف الحكومة ونسوا أنهم الطرف الآخر في الحرب. …. كنا نتمني ان تكون عقلت في اخر ايامك وتبت من الشيوعية واعتذرت للشعب السوداني عن كل مآسي حرب الجنوب والغرب لكنك لا زالت تائها في غيك وجهلك وضلالك القديم
و لا بتشفي غليل اهل ( بلل ) و ( الاقرع ) اللي انت شردت من السودان بعد اغتيالهم
لم تقدم اي عمل ايجابي لا مع حمدوك ولا قبله بل كل تاريخك السياسي نشر الخلافات ومحاولة شق الصفوف والوقوف وراء كل مصائب وحروب البلد بالتاييد والدعم.
معادرتك الحياة السياسية وكل شيوعي سيكون خيرا للبلد واهلها…
المضحك والمخزي ان كل حياتك السياسية لم ينتخبك احد لتمثله بل تفرض علينا من الخارج وانت لك الدور الكبيروفي الحصار والان ظهر تنسبقكم مع السفارات وسفراء الغرب اعداء الامة والوطن
اراحنا الله منك ونتمني ان يغادر كل شيوعي الحياة السياسية بعد فشلهم وبهدلة البلد وال
وما هي الخدمة التى قدمتها يا هذا للسودان وشعبه غير التآمر عليهم ومحاربة الدولة السودانية وجيشها من داخل خنادق جون قرنق حتى تتحدث عن مخصصات تستحقها على الدولة السودانية ؟؟؟!!!
حلوة منك يا سجمان ههههه شعبنا ذكى وبيفهمها وهى طايرة وقبل ما تقع
فعلا أمثالك لا يحتاجون للملالييم من الجنيهات السودانية وقد جنو الملايين
بالروبل والبر والنقفة والشلن والأسترلينى والدولار ثمن عمالتك لقرآبة ال40 عاما
تبا لك ولمشروع السودان البغيض عفوا الجديد الذى فشل فى دولة المنفستو
فى دولة المؤسس الذى أسأل الله أن يحشرك ويحشر كل من يؤيده معه