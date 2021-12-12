الحزب الشيوعي: نرفض الانتخابات المبكرة





قال الحزب الشيوعي إن إجراء انتخابات عامة مبكرة في ظل الوضع الانقلابي الحالي محاولة للهروب من الأزمة الوطنية الشاملة وتزوير للإرادة الشعبية.

وحدد الخزب في بيان (5) مطلوبات قبل الشروع في إجراء أي انتخابات عامة بالبلاد، أبرزها إسقاط النظام الحالي، وتفكيك نظام الإنقاذ، وحل المليشيات، والقصاص للشهداء، وعقد المؤتمر الدستوري.

وأشار الحزب إلى أن قيام انتخابات في ظل هذه الظروف سيؤدي إلى مفاقمة الأزمة الراهنة، وبقاء عناصر النظام الانقلابي وحلفائهم في السلطة.

صحيفة السوداني