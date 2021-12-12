البنك الزراعي يلزم المزارعين بالشراء النقدي لليوريا





تفاجأ مزارعو الجزيرة والمناقل الذين تم تمويلهم عبر البنك الزراعي وحصلوا على الداب والتقاوي، تفاجأوا بتمويل سماد اليوريا بالكاش وليس بالاَجل كما هو متعارف عليه، وكشفوا عن ان البنك الزراعي حدد سعر 31 الف جنيه لجوال اليوريا بالكاش.

وأكدوا في تصريحات صحافية خلال الجولة الميدانية التي قامت بها (السوداني)على أقسام المشروع المختلفة ان هذه سابقة لم تحدث من قبل عبر تمويلهم من البنك الزراعي.

واعتبر المزارع محمد علي من قسم وادي شعير ربط تمويل السماد بالكاش كارثة حلت بالمزارعين، وقال من أين لهم هذه المبالغ لشرائه،وزاد ربط السماد بالكاش يعني عدم وجود زراعة لجهة ان معظم المزارعين قاموا برهن عقارات وكتابة شيكات ما عده مهددا لهم بدخول السجن.

وانتقد المزارع بقسم التحاميد عبدالرازق محمد، اتجاه البنك الزراعي بالزام المزارع لشراء جوال اليوريا بالكاش بسعر 31 الف جنيه، واصفا الخطوة بالسابقة في ظل ضعف امكانية المزارع، ووصف السعر بالكبير.

الخرطوم: رحاب فريني

صحيفة السوداني