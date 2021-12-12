حسن مكي: الحركة الإسلامية يجب أن ترجع شبابية فشيوخها هربوا إلى تركيا





قال الأكاديمي والمفكر السياسي، د. حسن مكي، إنّ الإسلاميين يحتاجون لمراجعات كبيرة وقراءة للواقع وعمل وسط الشباب ورؤية للحركة الإسلامية في بلد يقوم على المواطنة وليس على العالمية.

وشدد حسن مكي في حوار مع قناة صحيفة (السوداني) على ضرورة أن تكون قيادة الحركة الإسلامية جماعية، لأنّ لها أموالاً كبيرة وأسراراً كثيرة وعلاقات دولية كبيرة، حتى لا يبيعها أحدٌ، ولا ينفرد بقراراتها أحدٌ.

وأضاف: “الحركة الإسلامية اذا أرادت ديمومة استراتيجية لابد أن ترجع كحركة شبابية، وأن لا تراهن على الشيوخ، فكثير منهم هربوا إلى تركيا وقطر تجنباً للاعتقالات، ولو كانوا شباباً لما هربوا”.

وتابع: “عندما كنت شاباً، اُعتقلت لثلاث سنوات وكل جيلنا من الشباب لم يهرب.. أما الهروب والسكوت والخنوع هذا ما لم يكن شأن الإسلاميين”.

الخرطوم: السوداني