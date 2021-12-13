إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني وتعيين “نداء السودان”





قرّر مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول وتعيين جهاز فني سوداني تحت مسمى “نداء السودان” بعد التشاور مع المختصين والإدارة الفنية بالاتحاد، على أن يضم الجهاز الفني “برهان تية، مبارك سلمان، محسن سيد، إبراهيم حسين”.

وعقد المجلس اليوم الأحد، اجتماعه رقم (2) برئاسة طه فكي شيخ طه الرئيس المكلف للاتحاد.

وأجاز الاجتماع محضر الاجتماع السابق رقم (1) الذي انعقد بتاريخ 15 نوفمبر 2021م، كما أجاز تقرير نائب الرئيس، رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء معتز محمد لطيف، عن العمل في الاتحاد خلال الفترة الماضية التي تولى فيها رئاسة الاتحاد مكلفاً، بتفويض من الرئيس المكلف طه فكي شيخ طه.

وأجاز الاجتماع تقرير الرئيس المكلف للاتحاد طه فكي، عن رئاسته لبعثة المنتخب الوطني الأول إلى قطر للمشاركة في كاس العرب FIFA قطر 2021م، وأشاد بالتقرير مع تقديم صوت شكر لرئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والسيد عبد الحافظ المدير المالي والإداري للاتحاد القطري، ومجذوب المجذوب رئيس رابطة المريخ في قطر، وقدامى اللاعبين والإعلاميين السودانيين في دولة قطر لما قدموه تجاه المنتخب الوطني خلال مشاركته في كأس العرب.

وأوصى المجلس بتفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع الاتحاد القطري لكرة القدم، في مجال تبادل الخبرات والتأهيل والعديد من المجالات التي تحويها الاتفاقية.

واعتمد الاجتماع قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 5 ديسمبر 2021، بإقالة الأمين العام، واعتماد تعيين غادة مبارك إبراهيم أميناً عاماً للاتحاد.

وأجاز تقرير الرئيس المكلف للاتحاد طه فكي، نائب الرئيس، رئيس اللجنة المالية للتسويق والتلفزة، عن زيارته إلى مصر بخصوص عرض الرعاية التسويق والتلفزة وتفويضه تفويضاً شاملاً بإكمال هذا الملف.

وتقرر تعيين مجدي شمس الدين مستشاراً لمجلس الإدارة للشؤون الخارجية، وتعيين البروفيسور محمد جلال مستشاراً لمجلس الإدارة للشؤون الداخلية، وتعيين المهندس الفاتح أحمد باني رئيساً لهيئة تراخيص الأندية، وترشيح طارق عطا صالح نائب الرئيس، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات، لعضوية اللجنة المنظمة للاتحاد العربي لكرة القدم.

وتقرر اعتماد توصيات اللجنة القانونية السابقة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالاتحاد المحلي وادي حلفا ونادي هلال الأبيض، وإجازة تقرير رئيس لجنة كرة القدم للسيدات منال علي بشرى، عن لقائها برئيس لجنة المرأة القطرية.

وتمت إحالة الشكاوى المقدمة لرئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء معتز محمد لطيف، إلى اللجنة القانونية بعد تكوينها في الجلسة الثانية للمجلس، وعقد الجلسة الثانية من الاجتماع في الثالثة من عصر غدٍ الاثنين 13 ديسمبر للنظر في متبقي الأجندة المدرجة في الاجتماع.

صحيفة الصيحة