إدارة المعامل توقف فحص (كورونا)





أصدرت إدارة المعمل القومي للصحة العامة، بخطاب ممهور من المدير العام د. فتحية آدم محمد صالح، قراراً بوقف جميع النوافذ الخاصة بالمعامل المعتمدة لفحص (كورونا) بالمركز والولايات لحين إشعارٍ آخر.

فيما اشتكى المواطنون وأصحاب المعامل من القرار وتوقف الفحص، ووصفوه بالجائر لجهة تعطل حركة الفحص من قِبل الأشخاص الذين يودون الفحص عن الفيروس، وهدّدوا بالتصعيد والشكوى للجهات العليا خاصة وزارة الصحة حال عدم إلغاء القرار وسيصعدون شكواهم لرئاسة مجلس السيادة والوزراء.

فيما تكدّس أعداد من المواطنين الراغبين في السفر للخارج أمام إدارات المعامل والنوافذ المختلفة لإجراء فحص (كوفيد- 19)، خاصّةً بعد تشديد العديد من الدول دخول القادمين من الدول الأفريقية إلا بعد إبراز كرت التطعيم والفحص السلبي بعد ظهور سلالة جديدة من المتحور الجديد للفيروس.

صحيفة الصيحة