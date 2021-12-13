وداعا لنظارات القراءة .. الحل في “قطرات عجيبة”





منحت هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الموافقة على قطرات عين، يقول أطباء إنها تحل مكان نظارات القراءة.

وذكر موقع “thebrighterside” الإخباري أن السلطات الأميركية أعطت الضوء الأخضر لاستخدام قطرات العين الجديدة “Vuity”.

وبحسب أطباء العيون، فإن القطرات الجديدة يمكن أن تحدث تغييرا كبيرا في الحياة، خاصة بالنسبة إلى أولئك الذين يعانون من مشكلة قصر البصر الشيخوخي، التي يواجهها الإنسان مع تقدمه في السن، وتسبب في رؤية الأشياء بصورة ضبابية.

وذكرت طبيبة العيون إيلا فاكتوروفيتش في معهد باسيفيك فيجن، ومقره سان فرانسيسكو: ” إننا نعلم جميعا بأن نظرات القراء مزعجة”.

وأضافت أن القطرات الجديدة تستهدف آلية التركيز في العينين، إذ تعمل على تقليص حدقة العين وزيادة التركيز على العين.

ولفتت إلى أن هناك أنواعا عديدة من القطرات يجري اختبارها، لكن هذا أول دواء يحصل على موافقة رسمية. إنه أمر رائع حقا”.

وتساعد هذه القطرات أناس يمضون ساعات طويلة في القراءة على الشاشات.

ويتعين على مستخدمي هذه القطرات أو الراغبين في استخدامها استشارة الطبيب قبل ذلك، لأنها متوفرة حالياة بناءً على وصفة طبية.

سكاي نيوز عربية