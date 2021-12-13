المريخ يُواصل إعداده واتحاد الكرة يرفض طلب مجلسه





يواصل فريق الكرة بالمريخ في تدريباته التي انطلقت رسمياً من خلال معسكره في القاهرة بحضور جميع لاعبيه عدا لاعبي المنتخب الوطني، كما انتظم في الإعداد لاعبو الفريق الذين جرت عملية تأهيلهم من إصابات لحقت بهم الموسم الماضي، في الإمارات, واللاعبون هم “المهاجم سيف الدمازين وعمار طيفور ومصعب كردمان”.

هذا وكشف محمد سيد أحمد النائب الأول لمجلس إدارة المريخ، في تصريحات صحفية “نرغب في الحصول على لاعبينا بعد عودة المنتخب من قطر. نريدهم أن يلتحقوا بمعسكر الفريق في القاهرة”، وأضاف “نريد التنسيق مع اتحاد الكرة، بخصوص السماح لنا بالحصول على اللاعبين”.

وتفيد متابعات (الصيحة) ان الاتحاد العام لكرة القدم قد رفض طلب مجلس المريخ بعد أن امّن مجلس ادارته على الخارطة التي وضعها الجهاز الفني بالمنتخب لنهائيات كأس الأمم الافريقية بالكاميرون الشهر المقبل.

صحيفة الصيحة