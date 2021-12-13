إنذارٌ مُبكِّرٌ قبيل نهائيات أفريقيا في الكاميرون .. (صقور الجديان) تفقد ثقلها الفني في كأس العرب بقطر!!





جاءت مُشاركة المنتخب الوطني (صقور الجديان) ببطولة كأس العرب المُقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، ضعيفة للغاية، بعدما خرج من الدور الأول، إثر خسارته لمبارياته الثلاث بالمجموعة الرابعة، التي ضمّت إلى جانبه كلا من الجزائر ومصر ولبنان.

إحصائيات ونتائج منتخب صقور الجديان، تؤكِّد أنه فقد ثقله ووزنه الفني، واهتزت الثقة فيه وفي لاعبيه تماماً، وبات بحاجة إلى مجهودٍ مُضاعفٍ ومُستمرٍ لاسترداد بريقه الذي أجبر المُراقبين على احترامه، بسبب تأهُّله بجدارة على حساب غانا وجنوب أفريقيا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

خسر منتخب (صقور الجديان) أمام نظيره الجزائري برباعية نظيفة، ثم من مصر بخماسية نظيفة، ولبنان (0/1).

ضعف دفاعي وعقم هجومي

استقبلت شباك السودان 10 أهداف في دور المجموعات، وهي أعلى نسبة أهداف تدخل شباك أي من جميع مُنتخبات البطولة الـ16، ولم يحرز لاعبوه أي هدف، وأهدر محمد عبد الرحمن ركلة جزاء تصدى لها حارس الجزائري وهاب رايس مبولحي.

منتخب السودان أكد فقره الهجومي حين سدد كرة واحدة فقط مباشرة على المرمى خلال المباريات الثلاث ببطولة كأس العرب، عبر قلب الدفاع محمد إرينق في الدقيقة 70 وهو داخل الصندوق خلال مباراة لبنان، لكن الحارس علي سبع تصدى لها، غير ذلك لم يُشكِّل السودانيون أي خطورة أو يُسدِّدوا أي كرة مُباشرة بين الخشبات الثلاث، لكن مُنتخب السودان في مباراته الأخيرة أمام لبنان قدم أداءً مختلفاً وأفضل، فجاء مظهره الفني أنيقاً، خاصةً في الشوط الأول, وهنا قال المدير الفني للمنتخب هوبير فيلود، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: “أظهرنا جانباً من وجهنا الحقيقي أمام لبنان”.

صحيفة الصيحة