(الإصلاح الآن) تطالب حمدوك بعدم تشكيل الوزارة والعمل بالوكلاء





طالب القيادي بحركة (الإصلاح الآن)، أسامة توفيق ، بعدم تشكيل حكومة جديدة، وأن يتم تسيير الوزارات بالمديرين العامين. وقال إن السودان لا يتحمل أن تحكمة الأحزاب السياسية في هذه الوضع الانتقالي .

وأضاف توفيق في تصريح لـ(السوداني): “الآن العيش متوفر والحياة ماشة، الحكومة ضياع قروش وصراعات ساي”.

وتابع: “نحن مع تفعيل إجراءات الطوارئ، لأن السودان وصل مرحلة يكون أو لا يكون” .

واعتبر أن الحديث عن إعلان سياسي مرتقب ضياع وقت، مشيراً إلى أن بعض مكونات الحرية والتغيير تم إخراجها من الحكومة بالباب، وتريد الدخول إليها بالشباك عبر هذا الإعلان، لافتاً إلى أن الإعلان السياسي سيرجع البلاد إلى ما قبل 25 أكتوبر.

الخرطوم: وجدان طلحة

صحيفة السوداني