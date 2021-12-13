وزراء بالحكومة المعزولة يغادرون البلاد





كشفت مصادر مطلعة أن عددا ً من زراء حكومة رئيس الوزراء السابقة بقيادة د. عبدالله حمدوك غادروا السودان إلى أماكن عملهم السابقة والبلدان التي أتوا منها. وأكد مصدر موثوق لـ(اليوم التالي) أن وزير الثقافة والإعلام في الحكومة السابقة حمزة بلول الأمير غادر البلاد منذ يومين إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث مكان عمله السابق، وأكدت مصادر مُتطابقة للصحيفة أن وزير العدل السابق غادر البلاد أيضا ً إلى العاصمة البريطانية لندن ً حيث تقيم أسرته الصغيرة هناك. فيما أكدت معلومات موثوقة أن عددا من المستشارين والموظفين بمكتب رئيس الوزراء خلال الحكومة السابقة غادروا البلاد.

صحيفة اليوم التالي