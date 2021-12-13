صدام بين ميسي ورونالدو في ثمن نهائي أبطال أوروبا





أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت الاثنين في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية، عن مواجهتين قويتين بين باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي من جهة، وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني من جهة أخرى.

وترتدي المواجهة بين سان جرمان ويونايتد طابعاً مميزاً لأنها تجمع نجم الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي بغريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد هذا الموسم إلى “الشياطين الحمر” قادماً من يوفنتوس الإيطالي. وطبعت الخصومة بين اللاعبين خلال وجودهما في الدوري الإسباني مع برشلونة وريال مدريد توالياً حقبة رائعة مثيرة في تاريخ اللعبة في القارة العجوز.

مواجهات دور الـ 16:

ريال مدريد ضد بنفيكا

مانشستر سيتي ضد فياريال

بايرن ميونخ ضد أتلتيكو مدريد

ليفربول ضد سالزبورغ

أياكس ضد إنتر

يوفنتوس ضد سبورتنغ

ليل ضد تشيلسي

مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان

الخرطوم (كوش نيوز)