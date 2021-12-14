بالتزامن مع تسلم حمدوك لإعلان سياسي .. المكتب التنفيذي للحرية و التغيير يجدد دعوته لرفض الإعلان





جدد المكتب التنفيذي لقوى الحرية و التغيير رفضه للإعلان السياسي الذي دفعت به قوى سياسية إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

و أعاد المكتب اليوم “الثلاثاء” نشر بيان سابق له على صفحة المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير بفيسبوك ، اتهم فيه حمدوك بالعمل على ميثاق سياسي مع أفراد و تجاوز الشارع و قوى الحرية و التغيير ، معتبراً أن الميثاق امتداد لبناء الحاضنة السياسية للانقلاب.

و شدد المكتب على أن حمدوك لا يملك صلاحية دستورية للتوقيع على اتفاق أو طرح ميثاق سياسي و أضاف ” يهدف في الأساس و يفتح الطريق لابدال قوى الحرية والتغيير الرئيسية بكيانات هلامية ذات صلة بالانقلاب منذ بدايته ولا تؤمن بالديمقراطية”.

و تابع “ندعو كل القوى الحية لرفض هذا الميثاق المطبوخ بليل”.

و كانت عدد من وسائل إعلام كشفت عن تسليم عدد من القوى السياسية إعلان سياسي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك مساء أمس الاثنين.

باج نيوز