بالتزامن مع تسلم حمدوك لإعلان سياسي .. المكتب التنفيذي للحرية و التغيير يجدد دعوته لرفض الإعلان
جدد المكتب التنفيذي لقوى الحرية و التغيير رفضه للإعلان السياسي الذي دفعت به قوى سياسية إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
و أعاد المكتب اليوم “الثلاثاء” نشر بيان سابق له على صفحة المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير بفيسبوك ، اتهم فيه حمدوك بالعمل على ميثاق سياسي مع أفراد و تجاوز الشارع و قوى الحرية و التغيير ، معتبراً أن الميثاق امتداد لبناء الحاضنة السياسية للانقلاب.
و شدد المكتب على أن حمدوك لا يملك صلاحية دستورية للتوقيع على اتفاق أو طرح ميثاق سياسي و أضاف ” يهدف في الأساس و يفتح الطريق لابدال قوى الحرية والتغيير الرئيسية بكيانات هلامية ذات صلة بالانقلاب منذ بدايته ولا تؤمن بالديمقراطية”.
و تابع “ندعو كل القوى الحية لرفض هذا الميثاق المطبوخ بليل”.
و كانت عدد من وسائل إعلام كشفت عن تسليم عدد من القوى السياسية إعلان سياسي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك مساء أمس الاثنين.
باج نيوز
تعليق واحد
نحن نجدد رفضنا للحرية والتغيير لانها ترفض كل الحلول التي لا تجعلها تجلس علي الكرسي ولانه لا يوجد عقلاء او مفكرين وسطهم انما ناشطين وهتيفة ومهرجين .
ويسوقهم الشيوعيين الي ما يريدون