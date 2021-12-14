خبير: حميدتي الرجل الأقوى بلا منافس





أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، انخفاض حالات الإصابة بـ(كورونا) خلال الأسبوع المنصرم، وأكدت عدم وجود اتجاه للإغلاق بسبب الجائحة.

وانتقد مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. صلاح الدين حسن حاج موسى خلال حديثه في المنتدي العلمي لجائحة (كورونا)، تصريحات بعض المسؤولين بشأن انهيار النظام الصحي في ظل الأوضاع الحالية، وأكد نجاعة اللقاحات، كاشفاً أن أكبر الفئات المصابة بـ(كورونا) مؤخرا تتركز في الفئة العمرية من (20- 29) سنة، بينما تتصاعد الوفيات وسط كبار السن الذين تناهز أعمارهم (70) عاماً، مؤكداً خلو البلاد وولاية الخرطوم على وجه الخصوص من المتحور الجديد “أوميكرون”.

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