المدير الإقليمي للخطوط الجوية السعودية: لم أشعر بغربة في السودان





في حفل وداع تجسدت خلاله الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين السوداني والسعودي، بادلت سلطة الطيران المدني بالسودان مجهودات وعطاء مدير منطقة السودان و ارتريا للخطوط الجوية السعودية يوسف هاشم الخليل، ومدير محطة الخطوط الجوية السعودية بالسودان احمد هجينى، العطاء بالوفاء والتقدير ، وحررت لهما اليوم الثلاثاء بالخرطوم بحضور مدير المحطة الجديد صالح الغامدي،شهادة تقديرية أكدت خلالها على أدوارهما المقدرة التي تم بذلها من أجل انسياب النقل الجوي بين البلدين.

وفي حفل وداع صغير في حجم حضوره وكبير في معناه فقد أكد المدير العام لسلطة الطيران المدني “فخر الدين عثمان” إن المحتفي بهما كانا بمثابة جسر يربط أسرتي الطيران بالسودان والسعودية وذلك من خلال جهدهما الكبير وعملهما الدؤوب من أجل تذليل كافة العقبات لاستمرار حركة النقل الجوي بين الدولتين، موضحاً أنه رغم حداثته في منصب المدير العام إلا أنه لمس تعاون بين المحتفي بهما ودائرة النقل الجوي ومساعد المدير العام للشؤون الفنية،وخص بالشكر يوسف هاشم الخليل على مابذله من جهود كبيرة طوال فترته.

مشيراً إلى أن علاقته مع الخطوط الجوية السعودية إستمرت لعقود وذلك منذ أن كان مراقب جوي، وتمنى أن تستمر علاقة المحتفي بهما بالسودان، متمنياً ليوسف هاشم الخليل التوفيق في مشواره القادم بمحطة الخطوط السعودية بدولة تركيا، مؤكداً على سعيهم الحثيث من أجل إعادة الناقل الوطني السوداني إلى سابق عهده.

من ناحيته كشف مدير دائرة النقل الجوي “إبراهيم أحمد” إن سلطة الطيران المدني في السودان دأبت على تكريم المدراء الإقليميين الذين عملوا في السودان أكثر من ثلاثة أعوام عند نهاية فترتهم، مشيراً إلى أن المحتفي به يوسف هاشم الخليل

قضى خمسة أعوام في السودان عمل من خلالها على استدامة النقل الجوي بين البلدين، قاطعاً بانه كان سباقا إلى الحلول ويسعى دائما من أجل تسهيل الحركة، معتبراً أن هذا فعل نبيل لا يأت إلا من محب لعمله، وشكره على فترة عمله بالسودان التي أكد أنها اتسمت بالنجاح.

اما المحتفي به المدير المدير السابق لمنطقة السودان و ارتريا للخطوط الجوية السعودية”يوسف هاشم الخليل”، فقد أكد في كلمته التي بدأ خلالها متأثراً وهو يلقيها على الحضور، سعادته الكبيرة بالعمل في السودان، مؤكداً على أنه لم يشعر بغربة طوال فترته بأرض النيلين، مبيناً أن أسرته وحينما تحضر إلى السودان كانت تشعر بسعادة كبيرة لحسن التعامل، منوهاً إلى أن الإدارة العليا للخطوط الجوية السعودية تفرد لرحلات السودان إهتمام خاص من واقع العلاقة الراسخة بين البلدين،لافتاً إلى أن محبة أهل السودان ستظل في قلبه لما وجده منهم من تقدير وإحترام، متمنياً للسودان التوفيق والسداد،وتقدم بالشكر لأسرة الطيران في السودان وعلى رأسها سلطة الطيران المدني على التعاون معه طوال فترة عمله في السودان.

وفي ختام حفل الوداع تم تبادل الهدايا الرمزية بين سلطة الطيران المدني والمحتفي بهم.

الخرطوم:هويدا المكي

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