رياضية

القمة تبحث عن ملاعب لاستضافة مبارياتها بالمجموعات

2021/12/15
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من المتوقع أن يكثف مجلسا الإدارة في فريقي القمة الهلال والمريخ من اتصالاتهما مع الاتحادات بدول الجوار تمهيداً لتحديد ملاعبهما لخوض مباريات دور المجموعات في الأبطال، بعد أن جدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مخاطبته لهما عبر الاتحاد العام لكرة القدم بتسمية ملاعبهما التي سيخوضان فيها مباريات دور المجموعات، وحدد الخطاب الاخير لـ(كاف) بأن موعد التسمية الأخير في الـ20 من الشهر الجاري أي قبيل سحب القرعة في العاصمة المصرية القاهرة، الى ذلك يسابق الهلال في اعمال الصيانة والتأهيل للوصول بملعبه الى استيفاء بعض متطلبات (فيفا) و(كاف) ليتفادى خوض مباريات المجموعات في دولة أخرى.

صحيفة الصيحة

2021/12/15
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