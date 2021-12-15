(البجا): الاعتصام في موعده وغياب ترك لن يؤثّر





أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا، أنّ الاعتصام سيكون في التاسع عشر من الشهر الحالي.

وقال مقرّر المجلس الأعلى للبجا عبد الله أوبشار بحسب إعلام المجلس اليوم، إنّ الاعتصام قائم ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم التي تتمثّل في إلغاء المسار والمنبر التفاوضي.

وأشار أوبشار إلى تشكيل اللجان للتصعيد وتفعيل اللجان التي عملت في الفترة الماضية، وأوضح أنّ ما يثار بشأن توافق المجلس للمشاركة في مؤتمر الشرق غير صحيحٍ. وأضاف “أيّ محاولة للالتفاق على مطالبنا مرفوضة”، وتابع “غياب رئيس المجلس الأعلى لن يؤثّر على الإغلاق، ونؤكّد على أهمية حضوره بيننا”.

من جهة أخرى، أكد أوبشار رفض المجلس لدعوة توت قلواك المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت لعقد مؤتمر جامع يضم كل أهل الشرق لمناقشة قضاياهم.

وقال بحسب (المصري اليوم): “نحن لن نشارك في أي مؤتمر لاعطاء شرعية لمسار شرق السودان الموقع في جوبا”.

الصيحة