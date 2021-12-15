تكوين لجنة لمشاركة السودان في بطولة كرة القدم المدرسية الافريقية





انعقد ظهر الاربعاء 15 ديسمبر 2021م، بمقر الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA ، اجتماعاً بين الاتحاد ووزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، للتنسيق حول بطولة كرة القدم المدرسية الافريقية التي أقرها الاتحاد الافريقي لكرة القدمCAF، اعتبارا من موسم 2022-2023م..

ومثّل الاتحاد في الاجتماع الرئيس المكلف الاستاذ طه فكي شيخ طه، والاستاذ معتصم عبدالسلام نائب الرئيس – رئيس لجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين – والامين العام الاستاذة غادة مبارك، والاستاذ مجدي شمس الدين مستشار مجلس الادارة للشؤون الخارجية، والبروفيسور محمد جلال مستشار مجلس الادارة للشؤون الداخلية، والباشمهندس الفاتح باني رئيس هيئة تراخيص الاندية، والاستاذ احمد بابكر المدير الفني للاتحاد.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضر الاجتماع كل من الاستاذة حنان ابراهيم وكيل الوزارة المكلف، والاستاذة وصال حامد المشرفة على الانشطة الرياضية في الوزارة، ومن وزارة الشباب والرياضة مدير عام الرياضة الاستاذ معتصم رحمة، والدكتورة سارة عثمان مدير ادارة الاتحادات.

وناقش الاجتماع وفق ( سونا) المشروع الجديد الذي استحدثه CAF من اجل تطوير نشاط كرة القدم، والذي حدد له موسم 2022-2023، على أن يكون على ثلاث مراحل في الفترة من مارس 2022 حتى يوليو 2023، حيث تعتبر الفترة في عام 2022 بالكامل منافسة وطنية، ومن ثم يتم التحول للمنافسة القارية، ويستهدف CAF الاعمار بين 13 الى 15 من الجنسين.

وأوضح الاستاذ طه فكي الرئيس المكلف للاتحاد ان الدولة ينتظرها دوراً كبيراً، مشدداً على ضرورة أن يصبح المشروع قومياً، ويتم اشراك كل الجهات ذات الصلة به، وتوفير اقصى دعم له، مؤكداً على أن المشروع سيسّهم بشكل كبير في تطور رياضة كرة القدم بالبلاد نظراً للحاجة الماسة الى التكوين القاعدي، وذكر فكي أن النشاط لن يقتصر على المنافسات فقط، مطالباً بضرورة ترشيح معلمين لتأهيلهم في جانب التدريب والادارة والتحكيم حتى يسهموا في صناعة جيل جديد من الكوادر عبر هذه التجربة.

وأبدت الاستاذة حنان ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم المكلف ترحيبها بالمشروع، مؤكدةً على انهم يمكن أن يستفيدوا من الدورة المدرسية والميزانيات المخصصة لها في الفترة المقبلة، مشددةً على ضرورة ان يجد المشروع الدعم من كل الشركاء، وأشارت إلى ان الاعمار المستهدفة ستكون بين مرحلتي؛ المتوسط والثانوي، واكدت استعدادهم لتقديم كوادر من اجل التأهيل في الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال معتصم رحمة مدير عام الرياضة بوزارة الشباب والرياضة ان الامر يحتاج الى خطة طويلة المدى، والتأمين على التأسيس السليم، ومعالجة القصور في النشاط الطلابي حتى يصبح نواة حقيقة لهذا المشروع، وضرورة تكوين جسم يجمع كل المعنيين بالمشروع.

وتم الاتفاق على تكوين لجنة من 8 اشخاص يترأسها الاستاذ معتصم عبدالسلام نائب الرئيس – رئيس لجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين – الى جانبه أحمد بابكر المدير الفني للاتحاد، ومقرر من الاتحاد، اضافة الى احد الفنيين يتم اختياره لاحقاً من جانب احمد بابكر، وممثلين لكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، وتنحصر مهمة اللجنة في وضع تصور تنفيذ بطولة كرة القدم المدرسية الافريقية، على ان تعقد اللجنة اجتماعها الاول في 21 ديسمبر الجاري.

الخرطوم ( كوش نيوز)