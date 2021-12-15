المريخ السوداني يخطو نحو تكوين شركة قابضة





بشر حازم مصطفى رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السوداني، بخطوات كبيرة تتعلق بالاستثمار ويسعى مجلس حازم لدعم مدخلات الإدارة، بالإضافة لكشفه عن سياسة مالية جديدة سوف يتم اتباعها.

وقال حازم مصطفى على صفحته بموقع فيسبوك مساء الأربعاء، وفق موقع كوورة إن القطاع المالي بالنادي اجتمع وتم التأمين على سياسة مالية لضبط أوجه الصرف وفق ميزانيات معلومة ودورة مستندية واضحة مع مراجعة قانونية شاملة.

وكلف القطاع المالي بنادي المريخ، اللواء نور الدين عبد الوهاب نائب الرئيس لشؤون المال والاستثمار، ونائبه متوكل صالح للاستعانة بمحاسب قانوني من أصحاب الخبرة لمراجعة كافة أوجه صرف مجلس الإدارة في المرحلة الماضية.

كما بحث اجتماع القطاع المالي بالنادي الأحمر السوداني، عدد من المشاريع الاستثمارية على رأسها تكوين شركة المريخ القابضة.

الخرطوم ( كوش نيوز)