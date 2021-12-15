بدر للطيران تجتاز بنجاح شهادة الأيوسا (IOSA)





أعلنت شركة بدر للطيران وبكل فخر عبر حسابها بالفيسبوك، أنها نجحت في إتمام تدقيق السلامة التشغيلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IOSA) المعترف به دوليا وأضيفت إلى سجل الأيوسا.

يُعترف بتسجيل الأيوسا (IOSA) على أنه أفضل معيار لدعم وتحسين مستويات سلامة الطيران العالمية، وهو معترف به دوليًا من قبل العديد من هيئات الطيران والمشغلين الدوليين باعتباره مثالاً للسلامة.

يُذكر ان شركات الطيران المسجلة لدى الأيوسا تحاج إلى إثبات التزامها بالقواعد والممارسات الأكثر صرامة التي تحكم سلامة الطيران على الصعيد الدولي.

و يقوم المدققون المعتمدون من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بتقييم أنظمة إدارة السلامة التشغيلية في أكثر من 900 معيار من المعايير والممارسات الموصي بها، والتي تتعلق في الغالب بالسلامة التشغيلية بالإضافة إلى الأمن والصيانة والهندسة ومراقبة الجودة وتوكيدها وغيرها من إجراءات شركات الطيران التي تضمن سلامة العمليات لمشغلي الطيران.

وفي تصريح للمهندس أحمد عثمان أبو شعيرة، الرئيس التنفيذي لبدر للطيران، “إن بدر للطيران تعتبر السلامة والأمن على رأس أولوياتها.

وإن تحقيق تسجيل الأيوسا يدل على أن السلامة متأصلة في جميع مجالات العمل واستمرار ملائمة العمليات الجوية للتشغيل في كل وحدات أعمال بدر للطيران. “نحن فخورون بالانضمام إلى سجل الأيوسا، والذي يتطلب من شركات الطيران مراجعة وتحسين وتطوير عمليات السلامة الخاصة بها وفق معايير الأيوسا. أهنئ جميع موظفينا وأشكرهم على هذا الإنجاز الذي يعد تقديراً لتفانيهم في الحفاظ على سلامة وأمن ركابنا. لقد كانت هذه خطوة مهمة في الحفاظ على ثقة عملائنا الكرام وكسب التقدير العالمي.

الخرطوم: (كوش نيوز)