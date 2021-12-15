قطاع المعادن يحقق أعلى نسبة لصادر الذهب في تاريخ السودان





أعرب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ/ مبارك أردول عن سعادته بإنجاز قطاع المعادن الذي حقق هذا العام أعلى نسبة صادر للذهب في تأريخ السودان، وفقاً لاحصائية التجارة الخارجية الصادرة من بنك السودان المركزي بما يفوق ( 1،5 مليار دولار ) ذلك خلال الربع الاول والثاني والثالث من العام المالي ٢٠٢١م اي من يناير وحتى سبتمبر 2021م، وأرجع أردول تحقيق هذا الإنجاز إلى تبني عدد من السياسات الإصلاحية ومن بينها تنفيذ توصيات ملتقى زيادة الإنتاج في قطاع الذهب الذي نظمته الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة في مارس الماضي بهدف تذليل العقبات وإزالة العوائق وإحكام التنسيق، مبيناً أن إنزال توصيات الملتقى على الأرض ساهمت بقدر متعاظم في تحقيق هذه النسبة المشرٍّفة لصادر الذهب، ممتدحاً تفهم وإسناد شركاء القطاع وعلى رأسهم وزارتا المالية والمعادن، بالإضافة إلى بنك السودان المركزي ومصفاة السودان للذهب والأجهزة الأمنية المختلفة، والشركات المنتجة والمجتمعات المحلية المستضيفة للصناعات التعدينية، وقال أردول إن ما تحقق يضع شركاء قطاع المعادن في السودان أمام مسؤولية كبيرة في المحافظة على هذا المعدل، خاصة وأن الحكومة الانتقالية تعوِّل كثيراً على هذا القطاع الحيوي الهام في رفد خزينة البلاد والمساهمة في تحسين مسيرة الاقتصاد.