وزير الطيران الجنوبي: فصل المجال الجوي عن السودان يدعم الاقتصاد





أعلنت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان استعادة سيطرتها الكاملة على مجالها الجوي الذي كانت تديره هيئة الطيران السودانية، يأتي ذلك بعد (10) أعوام من استقلال الجنوب في عام 2011.

وقال وزير الطيران بدولة جنوب السودان، مدوت بيار يل، في تصريحات صحافية بجوبا، إن الحكومة قامت بإنشاء شركة وطنية لتولي مسؤولية الإشراف على مراقبة المجال الجوي، وخاصة حركة الطيران المحلي والإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن تدشين برنامج مراقبة الملاحة الجوية من مطار جوبا الدولي، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحصيل رسوم الملاحة، مضيفاً أنه بحلول العام 2023 سيكون في مقدور جنوب السودان السيطرة على مجاله الجوي الأعلى.

وكانت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان قد توصلت لاتفاقات مع هيئة الطيران المدني السودانية لمراقبة مجالها الجوي؛ بسبب افتقار مطار جوبا لأجهزة الملاحة المتطورة، على أن يتم تسليمه متى ما اكتملت الترتيبات الخاصة بوضع الأجهزة، وتدريب الكوادر التي ستقوم بعملية الإشراف والمتابعة.

صحيفة السوداني