2.5 مليار دولار قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال التسعة اشهر





كشف الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية فى الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 عن العجز فى الميزان التجارى بلغ 2.5مليار دولار حيث بلغ إجمالي الصادرات لنفس الفترة حوالى 3.2مليار دولار فى حين بلغت الواردات 5.7 مليار دولار. .

واستعرض الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الصادرعن بنك السودان المركزي قيمة العائد من الصادرات السودانية فى التسعة اشهر من العام الجارى إذ بلغت من الذهب 1.5 ملياردولار ، الماشية 395مليون دولار السمسم339مليون دولار ،القطن 110 ملايين دولار ، الصمغ العربي92مليون دولار.

أما قيمة الواردات فبلغت من سلع مصنعه بقيمة 1.1مليار دولار والآلات والمعدات بقيمة 1.1مليار دولار القمح والدقيق حوالى 385مليون دولار ، السكر 344مليون دولار مواد غذائية أخرى بحوالي 413 مليون دولار وسائل النقل حوالي 520مليون دولار.

الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى قال “لسونا” أن العجز فى الميزان التجاري زاد قليلا عن ال 4 مليارات دولار فى السنوات الماضية واضاف قائلا” يكون أفضل إذا استطاعت البلاد ان تحافظ فى الربع الاخير من العام الحالى فى الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر على ان لا يكون هناك زيادة كبيرة فى الواردات وفى حجم العجز فى الميزان بصورة كبيرة.

ووصف الناير الأداء عموما بأنه جيد وأن التحسن الذى طرا نتيجة للسياسات التى اتبعت وجعلت كثيرا من المستوردين يحجمون عن الاستيراد فى السلع الكمالية معربا عن خشيته ان يعزف المستوردون عن استيراد السلع الاستراتيجية والاساسية.

وأبان ان صادرات الذهب فى العام 2012 تجاوز ال2مليار دولار وان الثلاث اشهر المتبقية من هذا العام 2021 اذا تم تصدير كميات مقدره من الذهب من الممكن ان يحقق العائد من صادر الذهب اكثر من 2مليار دولار

وعزا انخفاض الكبير في استيراد القمح والدقيق لطرح الخبز التجاري وعدم قدرة الناس على الشراء وعاب على الدولة استيراد السكر بقيمة 344مليون دولار وقد تصل بنهاية العام إلى 500 مليون دولار وكان من الممكن معالجة مشاكل المصانع وزيادة الانتاج المحلى لتغطية الاستهلاك.

سونا