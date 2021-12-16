قرار جديد لحمدوك بشأن الولاة





أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، القرار رقم (623) أنهى بموجبه تكليف ولاة الولايات المُكلّفين، وكلّف آخرين بتسيير مهام الولاة بعدد من الولايات لحين إشعار آخر.

وجاء القرار بناءً على توصية وزيرة الحكم الاتحادي وعملاً بأحكام الوثيقة الدستورية لعام (2019م) وتعديلاتها، وقرار مجلس الوزراء رقم (104) لعام 2021م.

وتم تكليف كل من “الطيب محمد الشيخ- ولاية الخرطوم، عبد الهادي عبد الله محمد عدلان– ولاية الجزيرة، الحاج بلة أحمد سومي– ولاية نهر النيل، عوض محمد أحمد قدورة– الولاية الشمالية، مجدي إبراهيم– ولاية البحر الأحمر، خوجلي حمد عبد الله– ولاية كسلا، محمد عبد الرحمن محجوب – ولاية القضارف، العالم إبراهيم النور– ولاية سنـار، الشاذلي إبراهيم خــالد إبراهــيم– ولاية النيل الأبيض، فضل الله محمد علي التوم– ولاية شمال كردفان، موسى جبر محمود– ولاية جنوب كردفــان، خالد محمد أحمد جيلي– ولاية غرب كردفان، بشير مرسال حسب الله– ولاية جنوب دارفور، محمد آدم عبد الرحمن– ولاية شرق دارفور، وسعــد آدم بابكــر– ولاية وسط دارفور”.

ووجّه القرار وزارة الحكم الاتحادي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

الصيحة