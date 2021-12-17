تحذير من استخدام لقاح”جونسون آند جونسون”





أوصت السلطات الصحية الأميركية، الجمعة، باستخدام لقاحي “فايزر” و”موديرنا” بدلاً من “جونسون آند جونسون” في تطعيم جميع البالغين ضد كوفيد-19، وذلك بسبب تجلطات دموية يُعتقد أن اللقاح الأحادي الجرعة مسؤول عنها.

ومثّلت التوصية الصادرة عن مراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها “سي دي سي”، ضربة موجعة لشركة جونسون آند جونسون، المتهم لقاحها بالوقوف خلف تسع وفيات في الولايات المتحدة.

لكن هذه التوصية لا تعني حظر هذا اللقاح في الولايات المتحدة، إذ إنه سيبقى متاحاً، وبالأخصّ للأشخاص الذين لا يمكنهم تلقي لقاحي فايزر أو موديرنا، ولا سيما بسبب تفاعلات حساسية قد تتسبب بها تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (آر إن ايه)، التي يعتمد عليها هذان اللقاحان.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة “سي دي سي” في بيان إن “التوصية المحدثة الصادرة اليوم تؤكد التزام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توفير المعلومات العلمية للمواطنين الأميركيين حال توفرها.

باج نيوز