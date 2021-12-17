الصحة: توقعات باستمرار الموجة الرابعة من كورونا حتى بداية مارس





قال مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم صلاح الدين حسن حاج موسى، قال أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم تتوقع تواصل الموجة الرابعة من فيروس كورونا حتى بداية شهر مارس بناءاً على المعلومات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوي بانخفاض حاد في درجات الحرارة في الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال المنتدى العلمي عن جائحة كورونا بوزارة الصحة ولاية الخرطوم الذي تواصل لثلاث أيام من 13 إلى 16 من شهر ديسمبر.

وقال مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة وفق ـ (سونا) بأن المنتدى نُظم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف و إدارة الإعلام بالوزارة وهو يستهدف الإعلاميين لتوضيح جائحة كورونا و آثارها للمساهمة في رفع الوعي وإيصال المعلومات للمواطنين.

فيما أكد د.حاج موسى على أهمية أخذ اللقاح نسبةً لفعاليته في التقليل من شدة الأعراض في حال الإصابة بالمرض مشيراً إلى أن نسبة التطعيم وصلت لـ 3% فيما تبلغ النسبة المستهدفة 20% من السكان ولافتاً أن الفئات العمرية الأعلى إصابة بكورونا مؤخراً بين 20 – 29 سنة.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة الإتحادية الدكتور هيثم محمد إبراهيم، كان قد ذكر أن هنالك إتجاه لإلزامية التطعيم خاصة بعد زيادة معدلات الإصابة التي بلغت 7% فيما أشار الى أنه من الممكن أن يحدث إغلاق في مناطق معينة

كوش نيوز