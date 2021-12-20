بالفيديو..مشجع يحمل علم مصر يقتحم ملعب مباراة ليفربول ويتشبث بصلاح





اقتحم مراهق يحمل علم مصر، ملعب مباراة توتنهام وضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي، أمس الأحد، وتوجه ناحية المصري محمد صلاح وتشبث بقميصه.

وتمكن أمن الملعب من الإمساك بالمشجع، قبل أن يصل إلى النجم المصري، حيث اكتفى بجذب قميص صلاح فقط.

ويبدو أن المشجع، كان يريد التقاط صورة مع النجم المصري أو الحصول على قميصه.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ليحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 26 نقطة، بينما حافظ ليفربول على مركزه الثاني برصيد 41 نقطة، لكنه بات يتخلف بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

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روسيا اليوم