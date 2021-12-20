طبيب يُحذر من تسبب المشادات بين الأزواج في زيادة الإصابة بالجلطات.. ويقدم نصيحة





حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من إمكانية تسبب المشادات بين الأزواج بالأوقات غير المناسبة في زيادة الإصابة بالجلطات.

وقال النمر، إنه يجب ابتعاد الزوجين عن الدخول في مشادة ثم ترك أحد الطرفين يخرج بعدها من المنزل، مستشهداً بواقعة شخص أصيب بجلطة عقب خروجه من المنزل بعد مشادة كلامية مع زوجته.

ونوه إلى أنه يجب اختيار الوقت المناسب للنقاش بين الأزواج، والابتعاد عن الأوقات غير المناسبة خاصة في الصباح الباكر.

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