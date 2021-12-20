صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء





كشفت تقارير صحافية إنجليزية، أن هناك عوامل أخرى تهم النجم المصري محمد صلاح بخلاف قيمة عقده الجديد من أجل ضمان استمراره مع ليفربول الإنجليزي من أهمها تعزيز صفوف الفريق للفوز بالمزيد من البطولات.

ويعيش صلاح فترة رائعة مع ليفربول، إذ سجل 22 هدفًا خلال 23 مباراة لعبها مع الفريق هذا الموسم بمختلف البطولات.

وتحدث صلاح في تصريحات سابقة لـ”سكاي سبورتس” بعد الفوز بخماسية نظيفة على مانشستر يونايتد: لو سألتني سأخبرك أنني أريد البقاء هنا حتى آخر يوم في مسيرتي، لكن الأمر ليس بيدي. الأمر يعتمد على ما يريده النادي. لا أتخيل نفسي ألعب ضد ليفربول، لكن سنرى ماذا سيحدث مستقبلًا.

وأشارت “سكاي سبورتس” إلى أن هناك أمورا أخرى تهم صلاح بخلاف قيمة عقده الجديد، مثل طموح الإدارة في الاستمرار بحصد الألقاب والمنافسة في البطولات، وما يترتب عليه من جلب المزيد من النجوم للفريق في ظل تقدم العديد من لاعبي القائمة الحالية بالسن، مع الاهتمام بتقديم عرض جيد من الناحية المالية يناسب قيمته السوقية الحالية.

وعلّق يورغن كلوب على تطورات المفاوضات مع الدولي المصري قائلًا: الإدارة عقدت محادثات جيدة مع صلاح، بالتأكيد أريده أن يبقى ويجدد عقده، لكن متى؟ لا أعلم.

ويتبقى في عقد صلاح مع “الريدز” 18 شهرًا فقط، لكن إدارة النادي مهتمة بحسم أمر تجديده قبل بداية السنة الأخيرة في عقده مع النادي.

الخرطوم (كوش نيوز)